Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола дал возможность нашему земляку начать поединок против Челси с первых минут.

Манчестер Сити – Челси: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов – Зинченко попал в основу

Таким образом Зинченко стал лишь третьим украинцем, который сыграл в финале Лиги чемпионов. Раньше это делали Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук в составе Милана и Баварии соответственно. Оба, между прочим, становились победителями этого турнира.

Стоит заметить, что 24-летний игрок сборной Украины в нынешнем сезоне сыграл за Манчестер Сити 31 матч во всех турнирах. Результативностью Зинченко не радовал – только две результативные передачи.

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