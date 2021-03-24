Игрок Манчестер Сити в матче против Франции впервые вывел партнеров по сборной с капитанской повязкой.

Франция – Украина: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2022

Зинченко стал самым молодым капитаном в истории официальных матчей "сине-желтых" – 24 года 98 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Анатаолию Тимощуку, который впервые надел повязку в возрасте 25 лет 163 дня. Далее по списку – Олег Лужный и Андрей Шевченко, который сейчас тренирует Зинченко и компанию.

Добавим, что пока в активе легионера Манчестер Сити 5 голов и один ассист в 35 матчах за сборную Украины.

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