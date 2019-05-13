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Зинченко стал первым украинцем, который выиграл АПЛ дважды подряд

13 мая 11:48 73 Читати українською
Зинченко стал первым украинцем, который выиграл АПЛ дважды подряд
Александр Зинченко / Reuters

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко стал первым украинцем, который выигрывал чемпионат Англии два года подряд.

27’ Глен Мюррей
 
Серхио Агуэро 28’
Эмерик Ляпорт 38’
Рияд Марез 64’
Илкай Гюндоган 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхио Агуэро
38’ Эмерик Ляпорт
64’ Рияд Марез
72’ Илкай Гюндоган

Накануне Александр снова поднял над головой кубок АПЛ.

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Последним украинцем, который побеждал в Англии, был Олег Лужный. Он добыл титул 2002 года в составе Арсенала.

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Зинченко сыграл далеко не последнюю роль в триумфе команды Гвардиолы. Игрок сборной Украины принял участие в 28-ми матчах, забил 1 гол и сделал 5 ассистов в текущем сезоне АПЛ.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Брайтон - Манчестер Сити
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