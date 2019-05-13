Зинченко стал первым украинцем, который выиграл АПЛ дважды подряд

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко стал первым украинцем, который выигрывал чемпионат Англии два года подряд.

Накануне Александр снова поднял над головой кубок АПЛ.

Компани не сдерживал эмоции, а Зинченко вторым поднял над головой трофей – видео награждения Манчестер Сити

Последним украинцем, который побеждал в Англии, был Олег Лужный. Он добыл титул 2002 года в составе Арсенала.

Зинченко: Когда перекинул кубок чемпионов Англии, думал, что больше не выйду в футболке Манчестер Сити

Зинченко сыграл далеко не последнюю роль в триумфе команды Гвардиолы. Игрок сборной Украины принял участие в 28-ми матчах, забил 1 гол и сделал 5 ассистов в текущем сезоне АПЛ.