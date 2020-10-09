"У нас есть два топ-игрока, которые могут там играть. У Бенджамена Менди было несколько травм, которые усложнили его начало карьеры в клубе, но он вернулся довольно сильным. Мы надеемся, что он проведет сезон без травм и покажет свой потенциал. Мы думаем, что он сильный левый защитник, и, будем надеяться, он сможет продемонстрировать это на протяжении всего сезона.

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Зинченко очень хорошо выступал там, хотя для него это неестественная позиция. У нас есть еще три игрока, которые могут играть там: Жоау Канселу делал это в прошлом сезоне, Аке уже в этом сезоне играл слева в своей национальной сборной, и Ляпорт также может выступить на этой позиции, если мы захотим. Так что эта позиция, по нашему мнению, очень хорошо укомплектована", – цитирует Берраду The Athletic.

Напомним, Пеп Гвардиола действительно видит Александра Зинченко как левого защитника, хотя в сборной он играет в середине поля. В прошлом сезоне украинец сыграл за Ман Сити 25 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Начало нынешней кампании 23-летний хавбек пропустил из-за травмы.

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