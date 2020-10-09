Зинченко стал одной из причин, почему Манчестер Сити не купил нового защитника
Исполнительный директор Манчестер Сити по футбольным вопросам Омар Беррада оценил кадровый потенциал команды на левом фланге защиты.
"У нас есть два топ-игрока, которые могут там играть. У Бенджамена Менди было несколько травм, которые усложнили его начало карьеры в клубе, но он вернулся довольно сильным. Мы надеемся, что он проведет сезон без травм и покажет свой потенциал. Мы думаем, что он сильный левый защитник, и, будем надеяться, он сможет продемонстрировать это на протяжении всего сезона.
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Зинченко очень хорошо выступал там, хотя для него это неестественная позиция. У нас есть еще три игрока, которые могут играть там: Жоау Канселу делал это в прошлом сезоне, Аке уже в этом сезоне играл слева в своей национальной сборной, и Ляпорт также может выступить на этой позиции, если мы захотим. Так что эта позиция, по нашему мнению, очень хорошо укомплектована", – цитирует Берраду The Athletic.
Напомним, Пеп Гвардиола действительно видит Александра Зинченко как левого защитника, хотя в сборной он играет в середине поля. В прошлом сезоне украинец сыграл за Ман Сити 25 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Начало нынешней кампании 23-летний хавбек пропустил из-за травмы.
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