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Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка лиги по версии Whoscored

22:25 365 Читати українською
Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка лиги по версии Whoscored

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал одним из лучших игроков в финальном матче Кубка лиги с Челси.

По данным авторитетного статистического портала WhoScored Зинченко получил за матч против Челси оценку 8,34. Вторым стал "аристократ" Сесар Аспиликуэта – 8,25.

Челси – Манчестер Сити – 0:0 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Украинец сделал 129 касаний мяча, отдал 78 точных пасов (88%), совершил один обыгрыш, выиграл 4 верховых дуэли.

Также Зинченко сделал 9 попыток отобрать мяч, 8 из которых стали успешными. Это лучший показатель в составе обеих команд.

Манчестер Сити с Зинченко победил Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги

Заметим, что этот трофей стал для Александра 4-м в составе "горожан". В прошлом году он стал победителем АПЛ, Суперкубка Англии и обладателем Кубка лиги.

Кубок английской лигиФинал

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
0 : 0
( осн. время 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челси
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Теги
Англия Манчестер Сити - Челси Главное Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом
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