Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка лиги по версии Whoscored

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал одним из лучших игроков в финальном матче Кубка лиги с Челси.

По данным авторитетного статистического портала WhoScored Зинченко получил за матч против Челси оценку 8,34. Вторым стал "аристократ" Сесар Аспиликуэта – 8,25.

Челси – Манчестер Сити – 0:0 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Украинец сделал 129 касаний мяча, отдал 78 точных пасов (88%), совершил один обыгрыш, выиграл 4 верховых дуэли.

Также Зинченко сделал 9 попыток отобрать мяч, 8 из которых стали успешными. Это лучший показатель в составе обеих команд.

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Заметим, что этот трофей стал для Александра 4-м в составе "горожан". В прошлом году он стал победителем АПЛ, Суперкубка Англии и обладателем Кубка лиги.