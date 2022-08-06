Полузащитник Арсенала Александр Зинченко стал лучшим игроком своей команды в матче 1-го тура АПЛ против Кристал Пелас (2:0) по данным WhoScored и SofaScore.

Зинченко отдал ассист в дебютном матче за Арсенал – видео результативного действия украинца

25-летний украинец вышел в основе и провел на поле почти весь матч (на 83-й минуте его заменил Киран Тирни). Наш соотечественник в середине первого тайма записал в свой актив первую результативную передачу в составе Арсенала (и первую историческую в сезоне 2022/23 в АПЛ), ассистировав на Габриэла Мартинелли (после розыгрыша углового).

Как следствие, сразу два авторитетных статистических портала признали Зинченко лучшим игроком в матче. WhoScored поставил Александру оценку 8,1 – лучшую в составе обеих команд. SofaScore был немного скромнее – 7,5 балла у украинца (столько же и у его одноклубника Бена Вайта).

Напомним, украинец перебрался в Арсенал после шести лет в Манчестер Сити. С лондонцами он подписал долгосрочный контракт, а "горожане" заработали на его трансфере 35 млн евро.

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