Зинченко стал лицом гламурной тренировочной экипировки Манчестер Сити для Лиги чемпионов
Манчестер Сити активно использует Александра Зинченко для своих маркетинговых целей.
Украинец стал лицом тренировочной экипировки "горожан" для матчей Лиги чемпионов, информирует Twitter клуба.
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Спортивные костюмы выполнены в нескольких вариантах – сером, белом и гламурном бледно-фиалковом. Эту форму можно будет видеть на игроках Манчестер Сити перед поединками Лиги чемпионов, в частности во время исполнения гимна турнира.
Напомним, Зинченко продолжает залечивать травму, из-за которой не сыграл ни в одном матче в начале нынешнего сезона.
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