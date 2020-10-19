Украинец стал лицом тренировочной экипировки "горожан" для матчей Лиги чемпионов, информирует Twitter клуба.

Манчестер Сити объявил заявку на Лигу чемпионов – Зинченко в обойме, цель Барселоны вне списка

Спортивные костюмы выполнены в нескольких вариантах – сером, белом и гламурном бледно-фиалковом. Эту форму можно будет видеть на игроках Манчестер Сити перед поединками Лиги чемпионов, в частности во время исполнения гимна турнира.

Напомним, Зинченко продолжает залечивать травму, из-за которой не сыграл ни в одном матче в начале нынешнего сезона.

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