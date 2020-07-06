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Зинченко стал худшим игроком Манчестер Сити в матче против Саутгемптона по версии WhoScored

09:26 - Читати українською
Зинченко стал худшим игроком Манчестер Сити в матче против Саутгемптона по версии WhoScored
Александр Зинченко / Getty Images

Выступление Александра Зинченко в матче 33 тура АПЛ против Саутгемптона вышло не слишком удачным.

16’ Че Адамс
 
16’ Че Адамс

Украинец получил от WhoScored оценку 6,1, что стало худшим показателем в составе Манчестер Сити.

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Бал Александра испортила ключевая ошибка, которая и привела к единственному голу во встрече. "Горожане" отчаянно пытались отыграться, создали кучу моментов, но оборона Саутгемптона во главе с Алексом Маккарти выстояла. Именно голкипер "святых" и получил самую высокую оценку – 8,5.

Добавим, что Зинченко впервые за три матча получил место в основе Манчестер Сити, в двух последних встречах он даже не выходил на поле.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Саутгемптон - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Александр Зинченко
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