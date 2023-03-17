Зинченко стал частью заочной войны Артеты и Тен Хага – тренер Арсенала поймал оппонента на лжи
Наставники грандов АПЛ начали заниматься психологическими играми перед решающей частью сезона.
На днях наставник МЮ Эрик Тен Хаг пожаловался на дисквалификации, тяжелые травмы своих игроков и указал на Арсенал, который якобы почти весь сезон идет без потерь. Тренер "канониров" Микель Артета не обошел стороной высказывания конкурента, напомнив о серьезных кадровых проблемах, которые преследовали и его команду.
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"В течение всего сезона у нас также были травмы. Эмиль Смит-Роу пропустил четыре месяца, Габриэл Жезус пропустил четыре месяца, Алекса Зинченко не было два с половиной месяца, Томаса Партея и Эдди Нкетия – по полтора месяца. У нас было немало своих травм, но мы справились", – цитирует Артету Sky Sports.
Напомним, вчера Арсенал вылетел из Лиги Европы и продолжает выступления только в АПЛ, где идет лидером. Манчестер Юнайтед уже успел выиграть Кубок лиги и до сих пор борется еще в трех турнирах (АПЛ, ЛЕ, Кубок Англии).
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