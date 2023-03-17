На днях наставник МЮ Эрик Тен Хаг пожаловался на дисквалификации, тяжелые травмы своих игроков и указал на Арсенал, который якобы почти весь сезон идет без потерь. Тренер "канониров" Микель Артета не обошел стороной высказывания конкурента, напомнив о серьезных кадровых проблемах, которые преследовали и его команду.

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"В течение всего сезона у нас также были травмы. Эмиль Смит-Роу пропустил четыре месяца, Габриэл Жезус пропустил четыре месяца, Алекса Зинченко не было два с половиной месяца, Томаса Партея и Эдди Нкетия – по полтора месяца. У нас было немало своих травм, но мы справились", – цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, вчера Арсенал вылетел из Лиги Европы и продолжает выступления только в АПЛ, где идет лидером. Манчестер Юнайтед уже успел выиграть Кубок лиги и до сих пор борется еще в трех турнирах (АПЛ, ЛЕ, Кубок Англии).

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