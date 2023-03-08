Аналитик футбольных данных Джейк Коллиари опубликовал карту на основе цифр аналитического портала Opta, которая показывает, кто из игроков АПЛ является лучшим по среднему коэффициенту ожидаемой угрозы (xT). Метрика базируется на удачных передачах, продвижениях и дриблинге, которые игрок выполняет в определенном секторе поля.

Редкий герой как золотая примета для Зинченко – безумная реакция жены украинца, а "Мудрик не нужен Поттеру"

Защитник Арсенала Александр Зинченко также получил свой "квадратик". Украинец имеет лучший показатель угрозы в АПЛ на позиции левого инсайда – 0,071. Арсенал вообще может похвастаться крупным представительством в этой зоне, поскольку "соседями" Зинченко оказались Мартин Эдегор (0,052) и Томас Партей (0,032). Эта статистика красноречиво показывает, как акцент комбинаций "канониров" сместился налево после прихода Александра.

? Premier League top threat creators from each zone of the pitch.



Expected threat per 90 (xT) generated from in-play passes, carries and dribbles used to calculate top threat creator in each zone. pic.twitter.com/zumWUWTrMK — JK (@_JKDS_) March 8, 2023

Напомним, летом Арсенал отдал Манчестер Сити за Зинченко 35 млн евро. Украинец сразу стал важным игроком лондонцев (19 матчей, гол и 2 ассиста), а команда Артеты уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

Арсенал дожал команду Забарного на 90+7 – джокеры спасли Зинченко и Ко в безумном камбеке, 6 апелляций о пенальти