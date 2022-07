Украинец уже успел зажечь на командном ужине, исполнив песню "It's Friday then, it's Saturday, Sunday".

Пение Зинченко пришлось по душе представителям Арсенала, которые подпевали и, конечно же, аплодировали выступлению новоиспеченного партнера по команде. Отметим, что Саша достаточно уверенно чувствовал себя, что может свидетельствовать о быстрой адаптации к новому коллективу.

Напомним, украинец перебрался в Арсенал после шести лет в Манчестер Сити. С лондонцами он подписал долгосрочный контракт, а "горожане" заработали на его трансфере 35 млн евро.

