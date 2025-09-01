Зинченко совершил сенсационный трансфер в последние минуты окна – топ-инсайдер раскрыл новый клуб украинца в АПЛ
Александр Зинченко все еще может сменить клубную прописку.
Ноттингем Форест подписал украинского защитника Александра Зинченко из Арсенала перед закрытием трансферного окна, сообщает David Ornstein. Клуб согласовал арендное соглашение с "канонирами" и личные условия для 28-летнего футболиста.
Предложение было подано после того, как попытка подписать другого игрока, Галана, не удалась.
Зинченко перешел в Арсенал летом 2022 года из Манчестер Сити за 35 миллионов евро. В первых двух сезонах он был основным левым защитником Микеля Артеты, проведя 33 и 35 матчей соответственно, но постепенно утратил статус незаменимого игрока.
