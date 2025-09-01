Александр Зинченко все еще может сменить клубную прописку.

Ноттингем Форест подписал украинского защитника Александра Зинченко из Арсенала перед закрытием трансферного окна, сообщает David Ornstein. Клуб согласовал арендное соглашение с "канонирами" и личные условия для 28-летнего футболиста.

Арсенал согласовал переход конкурента Зинченко – Артети привезут второго самого дорогого защитника в истории клуба

Предложение было подано после того, как попытка подписать другого игрока, Галана, не удалась.

Зинченко перешел в Арсенал летом 2022 года из Манчестер Сити за 35 миллионов евро. В первых двух сезонах он был основным левым защитником Микеля Артеты, проведя 33 и 35 матчей соответственно, но постепенно утратил статус незаменимого игрока.

EXCLUSIVE: Nottingham Forest sign Oleksandr Zinchenko from Arsenal. #NFFC agree straight loan deal with #AFC & personal terms in place for 28yo. Dealsheet submitted after Javi Galan move ended + Ukraine international defender now complete @TheAthleticFC ⁦https://t.co/v8BhcA47X3 &mdash⁩; David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2025

Ливерпуль одержал минимальную победу в напряженной зарубе с Арсеналом – все решил шедевральный штрафной