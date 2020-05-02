Зинченко составил топ-сборную всех времен во главе с Гвардиолой – украинцы оказались на противоположных частях поля

Хавбек сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко назвал команду свои мечты.

"Топ-сборная всех времен по моей версии? У меня будет тактическая схема 4-4-2.

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В воротах – Андрей Пятов. В обороне – Алвес, Марсело, Рамос и Компани. В полузащите – Хави, Иньеста, Месси, Роналдиньо. В нападении – Анри и Шевченко. Тренером этой сборной был бы Хосеп Гвардиола", – рассказал Зинченко в комментарии официальному сайту УАФ.

Добавим, что 23-летний украинец имеет опыт совместных выступлений с двумя представителями своей дрим-тим – Андреем Пятовым в сборной и Венсаном Компани в Манчестер Сити.

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