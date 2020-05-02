toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Зинченко составил топ-сборную всех времен во главе с Гвардиолой – украинцы оказались на противоположных частях поля

14:11 70 Читати українською
Зинченко составил топ-сборную всех времен во главе с Гвардиолой – украинцы оказались на противоположных частях поля
Зинченко и Пятов / Getty Images

Хавбек сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко назвал команду свои мечты.

"Топ-сборная всех времен по моей версии? У меня будет тактическая схема 4-4-2.

"Хочу пригласить конкурента": Зинченко зовет еще одного игрока сборной Украины в Манчестер Сити

В воротах – Андрей Пятов. В обороне – Алвес, Марсело, Рамос и Компани. В полузащите – Хави, Иньеста, Месси, Роналдиньо. В нападении – Анри и Шевченко. Тренером этой сборной был бы Хосеп Гвардиола", – рассказал Зинченко в комментарии официальному сайту УАФ.

Добавим, что 23-летний украинец имеет опыт совместных выступлений с двумя представителями своей дрим-тим – Андреем Пятовым в сборной и Венсаном Компани в Манчестер Сити.

Золоті "нульові": останній спалах потужного Динамо, драма Шеви та Каньїсареса і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Ібра та низка лідерів – на вихід: Мілан готує нову революцію на чолі з партнерами гравців збірної України
09:15
585
Теги
Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Англия Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Пятов Андрей Пятов Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
мин
Арсенал
17:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук