На этот раз украинец засветился с бойцом Мухаммадом Мокаевым. Он родился в Дагестане, но еще 12-летним эмигрировал в Британию и позже получил гражданство.

Манчестер Сити победил Вулверхэмптон благодаря неоднозначному пенальти – Зинченко провёл хороший матч

"Будущий чемпион UFC! Было приятно тебя увидеть", – написал Зинченко под фотографией на фоне Этихада. Интересно, что Мокаев болеет за принципиального соперника Манчестер Сити – соседей из Юнайтед.

Фотографироваться с российскими бойцами стало привычкой Александра. Ранее Зинченко похвастался фотографией с бывшим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"А потім вони фоткаються з Бастою": військкор, який не став футболістом – про зашквар Яремчука, зраду Тимощука і фронт