Зинченко штрафовали в Уфе за чрезмерные тренировки, – экс-одноклубник украинца

Защитник Алании Азамат Засеев вспомнил выступления за Уфу вместе с защитником Манчестер Сити Александром Зинченко.

"Мог ли подумать, что Зинченко может стать одной из звезд АПЛ? Да мало кто мог подумать. Возможно, даже сам Саша не думал. Но знаю наверняка, что мечтал. И не просто мечтал, а целенаправленно шел к этой цели. Зинченко – очень талантливый игрок, но что больше всего меня поражало – это его работоспособность.

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Его даже штрафовали за то, что он тренировался больше, чем нужно. Саша устраивал себе дополнительные тренировки каждый день. Ему несколько раз сделали замечание, но он не слушал. Тогда его начали штрафовать, на что он ответил: "Окей, я буду платить штраф, но все равно буду тренироваться".

В итоге он сам находил футбольные площадки по городу, где можно было что-то с мячом делать, что-то отрабатывать. Такое ощущение, что он с утра до ночи тренировался. Главное, что Саша нисколько не изменился. Каким был парень, таким и остался.

Я так скажу, если бы не его работоспособность, он остался бы в России и никуда бы не поехал. Но даже приехав в Манчестер Сити, не имея практически шансов на попадание в основной состав, он всем все доказал. И себе, и Гвардиоле. Это о многом говорит", – рассказал Засеев в интервью официальному сайту Алании.

Напомним, Зинченко выступал за Уфу с февраля 2015 года по июль 2016-го.

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