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Зинченко сфотографировался с Аршавиным после победы в Суперкубке Англии

09:42 367 Читати українською
Зинченко сфотографировался с Аршавиным после победы в Суперкубке Англии
Александр Зинченко / Reuters

Бывший нападающий сборной России не отказал себе в удовольствии сделать совместную фотографию с игроком Манчестер Сити.

Суперкубок Англии
Ливерпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сити
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоэль Матип
 
Рахим Стерлинг 12’
12’ Рахим Стерлинг
77’ Жоэль Матип

Андрей Аршавин опубликовал совместную фотографию с украинцем в своем Инстаграме.

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"С чемпионом чемпионов!", – так прокомментировал встречу с Зинченком бывшая звезда сборной России (74 матча, 17 голов в ее составе). У Аршавина также есть опыт выступлений на Туманном Альбионе – с 2009 по 2013 годы он защищал цвета лондонского Арсенала.

Напомним, Зинченко вместе с Манчестер Сити победил Ливерпуль и стал обладателем Суперкубка Англии 2019 года.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Андрей Аршавин Андрей Аршавин Россия Александр Зинченко Александр Зинченко Ливерпуль - Манчестер Сити
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