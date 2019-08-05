Зинченко сфотографировался с Аршавиным после победы в Суперкубке Англии

Бывший нападающий сборной России не отказал себе в удовольствии сделать совместную фотографию с игроком Манчестер Сити.

Андрей Аршавин опубликовал совместную фотографию с украинцем в своем Инстаграме.

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"С чемпионом чемпионов!", – так прокомментировал встречу с Зинченком бывшая звезда сборной России (74 матча, 17 голов в ее составе). У Аршавина также есть опыт выступлений на Туманном Альбионе – с 2009 по 2013 годы он защищал цвета лондонского Арсенала.

Напомним, Зинченко вместе с Манчестер Сити победил Ливерпуль и стал обладателем Суперкубка Англии 2019 года.

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