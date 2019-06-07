Зинченко: Сербия может отобрать очки у любой команды

Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от поединка 3-го тура квалификации к Евро-2020 против сборной Сербии.

"Сербия? Эта сборная может отобрать очки практически у любой команды. Сербы – темная лошадка. Я бы не назвал их топ-сборной, но это и не команда среднего уровня.

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Сербия имеет подбор очень квалифицированных игроков, немало футболистов играет на высоком уровне. Будет очень непросто. Охарактеризую игру во Львове, как своеобразный финал. И Украина, и Сербия – команды, которые являются первоочередными претендентами на поездку на Евро-2020.

Насколько мне известно, ключевые игроки сербов здоровые, все – в строю. Что ж, тем интереснее будет", – сказал Зинченко официальному сайту УАФ.

Напомним, сегодня, 7 июня, сборная Украины проведет поединок 3-го тура квалификации к Евро-2020 против национальной команды Сербии. Матч начнется в 21:45.

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