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Зинченко: Сербия может отобрать очки у любой команды

16:30 16 Читати українською
Зинченко: Сербия может отобрать очки у любой команды
Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко / УАФ

Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от поединка 3-го тура квалификации к Евро-2020 против сборной Сербии.

 

"Сербия? Эта сборная может отобрать очки практически у любой команды. Сербы – темная лошадка. Я бы не назвал их топ-сборной, но это и не команда среднего уровня.

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Сербия имеет подбор очень квалифицированных игроков, немало футболистов играет на высоком уровне. Будет очень непросто. Охарактеризую игру во Львове, как своеобразный финал. И Украина, и Сербия – команды, которые являются первоочередными претендентами на поездку на Евро-2020.

Насколько мне известно, ключевые игроки сербов здоровые, все – в строю. Что ж, тем интереснее будет", – сказал Зинченко официальному сайту УАФ.

Напомним, сегодня, 7 июня, сборная Украины проведет поединок 3-го тура квалификации к Евро-2020 против национальной команды Сербии. Матч начнется в 21:45.

Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

blog_ava
Украина – Сербия: анонс матча квалификации к Евро-2020
08:00
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Украина Украина Александр Зинченко Александр Зинченко Евро-2020 Украина - Сербия
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