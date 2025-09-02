Зинченко официально сменил клуб в последние минуты трансферного окна и присоединился к сенсации прошлого сезона
Александр Зинченко официально стал игроком Ноттингем Форест.
Украинский защитник Александр Зинченко официально будет играть в аренде за Ноттингем Форест, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение Арсенала с Ноттингем Форест будет действующим один год. Ранее сообщалось, что предложение подали после того, как попытка подписать другого игрока, Галана, не удалась.
Зинченко присоединился к Арсеналу летом 2022 года из Манчестер Сити за 35 миллионов евро. В первых двух сезонах он был основным левым защитником Микеля Артеты, проведя 33 и 35 матчей соответственно, но впоследствии постепенно утратил статус незаменимого игрока.
