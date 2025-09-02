Украинский защитник Александр Зинченко официально будет играть в аренде за Ноттингем Форест, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение Арсенала с Ноттингем Форест будет действующим один год. Ранее сообщалось, что предложение подали после того, как попытка подписать другого игрока, Галана, не удалась.

Зинченко присоединился к Арсеналу летом 2022 года из Манчестер Сити за 35 миллионов евро. В первых двух сезонах он был основным левым защитником Микеля Артеты, проведя 33 и 35 матчей соответственно, но впоследствии постепенно утратил статус незаменимого игрока.

Welcome to Nottingham Forest, Oleksandr Zinchenko! pic.twitter.com/QFS00VoCMV — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025

