Лондонцы нацелились сразу на троих игроков Манчестер Сити, утверждает Daily Mail.

"Его куда-то отдают каждое трансферное окно": известный журналист оценил шансы Зинченко на уход из Манчестер Сити

Речь идет об Александре Зинченко, Натане Аке и Рахиме Стерлинге. Все они не могут похвастаться регулярной игровой практикой в команде Гвардиолы. Впрочем, вряд ли Сити отпустит столько исполнителей к прямому конкуренту. Пока наиболее вероятным выглядит переход Стерлинга, за которого Челси уже предложил 55 млн фунтов.

Напомним, Зинченко также связывали с Эвертоном, Вест Хэмом и Ньюкаслом. Контракт украинца с Ман Сити рассчитан еще на 2 года, нынешняя цена по Transfermarkt составляет 25 млн евро.

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