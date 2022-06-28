Зинченко сенсационно оказался в списке целей Челси – лондонцы хотят подхватить аж 3 игроков Ман Сити
Челси не видит ничего удивительного в массовом подписании футболистов прямого конкурента.
Лондонцы нацелились сразу на троих игроков Манчестер Сити, утверждает Daily Mail.
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Речь идет об Александре Зинченко, Натане Аке и Рахиме Стерлинге. Все они не могут похвастаться регулярной игровой практикой в команде Гвардиолы. Впрочем, вряд ли Сити отпустит столько исполнителей к прямому конкуренту. Пока наиболее вероятным выглядит переход Стерлинга, за которого Челси уже предложил 55 млн фунтов.
Напомним, Зинченко также связывали с Эвертоном, Вест Хэмом и Ньюкаслом. Контракт украинца с Ман Сити рассчитан еще на 2 года, нынешняя цена по Transfermarkt составляет 25 млн евро.
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