"Мы должны были играть дома против Португалии в квалификации Евро-2020, и я просто подумал: "Я готов сделать предложение, но не знаю как именно". Я знал, что она будет работать на той игре, будет брать интервью после матча, поэтому попросил ее начальника, чтобы меня на него позвали. Я хотел это сделать именно во время интервью.

Зинченко выписал пинка герою Арсенала – выходку украинца поймала камера

Мы выиграли игру 2:1, кольцо было в моей сумке, и я был готов. Но до того, как сделать предложение своей будущей жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей. Я не хотел делать этого по телефону, поэтому не сделал предложение как планировал. Вместо этого я сделал это ночью, около 4-х утра, у нее дома, в семейных трусах, почти голый", – рассказал Зинченко в ролике на своей странице в Instagram.

Добавим, что 24 августа 2020 года Александр и Влада официально стали мужем и женой. В августе 2021-го у них родилась дочь Ева.

Арсенал сокрушил Лидс и сохранил отрыв от Ман Сити – Зинченко помог своим и чужим, шоу Жезуса, голы правых защитников