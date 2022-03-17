Житель Лондона Робин Уинкс во время мероприятия, где собирали средства для помощи Украине, познакомился с семьей наших земляков. Они прилетели в Англию еще до войны и уже не смогли вернуться.

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Мистер Робин оказался болельщиком Кристал Пэлас и решил пригласить своих новых друзей на матч АПЛ против Манчестер Сити (0:0). После игры у украинцев была возможность познакомиться с Александром Зинченко, который любезно подарил свою игровую футболку.

Напомним, после полномасштабного вторжения российской армии около трех миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома и эмигрировали за границу.

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