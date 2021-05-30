"Вышел финал как финал. Непростой для обеих команд. Считаю, что счет по игре. Челси, на мой взгляд, оказался лучше подготовлен. Лондонцам было проще в контексте игры от обороны. Они делали это очень качественно, это была идеальная оборона.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Что касается момента с пропущенным голом, в котором принимал участие Зинченко – можно говорить, что Саня пытался выдержать линию, держать диагональ, чтобы сделать "вне игры". Видимо, он так и хотел. Затем пошла подстраховка, тогда же выбежал вратарь, а Зинченко подумал, что он будет первым на мяче. Этих долей секунд и не хватило. Думаю, вратарь Сити сбил Сашу с толку, ведь он мог сыграть лучше, если покинул свои ворота.

Конечно, жаль, что Зинченко не поднял трофей над головой. Но он молодой парень, у него еще все впереди, еще будут большие победы", – сказал Головко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Манчестер Сити потерял шанс завоевать заветный трофей, минимально уступив Челси (0:1).

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