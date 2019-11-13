Зинченко с большим отрывом возглавил рейтинг самых популярных украинских футболистов в Instagram

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко уверенно удерживает первую позицию списка популярности в социальной сети.

Чемпион Англии оказался на вершине рейтинга популярности украинских футболистов в Instagram, который опубликовал сайт Футбол1/2.

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Зинченко более чем вдвое опередил "серебряного призера" Евгения Коноплянку, тройку замкнул еще один легионер АПЛ – Андрей Ярмоленко. Источник отмечает интересную тенденцию – половина представителей топ-20 выступает в чемпионате Украины, половина – за рубежом.

К слову, компанию игрокам Динамо и Шахтера составил форвард скромного Колоса – Денис Костышин (19-еместо), который отмечается особым вниманием к социальным сетям.

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