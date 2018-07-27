Зинченко рассказал о желании остаться в Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал, что видит свое будущее в составе "горожан".

"По моему мнению, Манчестер Сити – одна из лучших команд в мире. Все мечтают здесь играть и я – не исключение.

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Я стараюсь совершенствоваться каждый день и хочу бороться за место в стартовом составе команды. Однако я должен быть готов ко всему, потому что я должен быть профессионалом.

Ведь вы не знаете, что может произойти завтра, но я мечтаю остаться в клубе. Все хотят быть частью этой команды", – цитирует Зинченко Mirror.

К слову, Вулверхэмптон предложил за украинца 16 млн фунтов, однако Зинченко хочет остаться в Манчестер Сити и не спешит принимать предложение "волков".

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В прошлом сезоне Зинченко сыграл в футболке "горожан" 14 поединков и стал чемпионом Англии.