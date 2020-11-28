Универсал сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко вспомнил, как отреагировал на "кабинетное" поражение "сине-желтых" испанец Родри.

"После победы над Олимпиакосом (0:1) в Лиге чемпионов рассказал об этом (о техническом поражение "сине-желтых" – прим. Футбол 24) Родри.

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Он удивился, мол, как такое возможно. Он начал смеяться и сказал, что не слышал такого вообще", – поделился Зинченко в интервью Youtube-каналу Влада Седан.

Заметим, заключительный поединок Лиги наций против Швейцарии так и не состоялся из-за решения местного врача – в сборной Украины было несколько случаев инфицирования COVID-19. Поэтому 25 ноября Украине присудили техническое поражение. Соответственно, сборная вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А). УАФ сразу заявила, что будет подавать апелляцию на решение УЕФА.

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