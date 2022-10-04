Стороны начали переговоры по продлению контракта на значительно лучших условиях, сообщает Football London.

Зинченко оказался в эпицентре празднования фанатов Арсенала – жена присоединилась к торжеству

Действующее соглашение Саки завершается летом 2024 года, а его зарплата составляет скромные 30 тысяч фунтов в неделю. Арсенал стремится продлить срок и увеличить зарплату 21-летнего вингера до 240 тысяч фунтов в неделю. Больше в составе "канонинров" получает лишь Габриэл Жезус (265 тысяч), на третье место свалится Томас Партей (200 тысяч), а Александр Зинченко окажется вне топ-3 со своими 150 тысячами.

Добавим, что в текущем сезоне Сака провел 9 матчей, в которых оформил гол и 4 ассиста. На финалиста Евро претендовали Ман Сити и Ливерпуль, однако новый контракт с Арсеналом должен покончить со всеми слухами о переходе.

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