Защитник Арсенала Александр Зинченко под вопросом на следующий поединок АПЛ против Кристал Пэлас.

Зинченко еще не до конца залечил травму голени, хотя работал над восстановлением на тренировочном сборе в Дубае, сообщает Evening Standard.

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Поэтому на матч против Кристал Пэлас слева в защите, скорее всего, выйдет Якуб Кивер, поскольку Микель Артета не имеет альтернативы поляку. Кроме травмы Зинченко отсутствует и Такехиро Томиясу, который отправился на Кубок Азии в составе сборной Японии.

К слову, Зинченко провел в текущем сезоне 24 поединка за Арсенал, в которых отметился голом и ассистом.

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