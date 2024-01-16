Зинченко рискует пропустить еще один матч Арсенала
Защитник Арсенала Александр Зинченко под вопросом на следующий поединок АПЛ против Кристал Пэлас.
Зинченко еще не до конца залечил травму голени, хотя работал над восстановлением на тренировочном сборе в Дубае, сообщает Evening Standard.
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Поэтому на матч против Кристал Пэлас слева в защите, скорее всего, выйдет Якуб Кивер, поскольку Микель Артета не имеет альтернативы поляку. Кроме травмы Зинченко отсутствует и Такехиро Томиясу, который отправился на Кубок Азии в составе сборной Японии.
К слову, Зинченко провел в текущем сезоне 24 поединка за Арсенал, в которых отметился голом и ассистом.
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