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"Зинченко регулярно ездит в Москву, тогда как Мхитарян отказался ехать в Азербайджан на финал ЛЕ", – Несенюк

19:14 22 Читати українською
"Зинченко регулярно ездит в Москву, тогда как Мхитарян отказался ехать в Азербайджан на финал ЛЕ", – Несенюк
Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Глава департамента Динамо по работе со средствами массовой информации Николай Несенюк сравнил политические позиции Александра Зинченко и Генриха Мхитаряна.

"Тридцать лет назад между армянами и азербайджанцами вспыхнул конфликт, который продолжается до сих пор. Есть человеческие жертвы, сотни тысяч беженцев, разрушенные города и села.

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Именно поэтому армянин Мхитарян, выступающий за Арсенал, не поехал в Баку, столицу Азербайджана, на финальный матч Лиги Европы.

Пять лет назад между россиянами и украинцами вспыхнул конфликт, который продолжается до сих пор. Есть человеческие жертвы, сотни тысяч беженцев, разрушенные города и села.

"До сих пор не понял, что он там делал", – Зинченко посетил Москву и шокировал даже россиян

Как вы думаете, поехал бы украинец Зинченко, выступающий за Манчестер Сити, в Москву, столицу России, если бы его клуб должен был бы там играть матч еврокубков?

Вопрос неуместен и ответ очевиден. Зинченко в Москву ездит регулярно и чувствует себя там как дома. Именно поэтому у армян есть Мхитарян, которого никто не осуждает, а у нас – Зинченко, которого тоже, кажется, никто не осуждает", – написал Несенюк в своем блоге на Gazeta.ua.

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Мир Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Арсенал Арсенал Манчестер Сити Манчестер Сити Россия Россия Армения Армения Александр Зинченко Александр Зинченко Николай Несенюк
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