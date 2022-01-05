Универсал Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил выступления на чемпионате Европы. Себя он оценил критично.

"Как я могу быть доволен Евро? Понятно, что в плане результата сборной – да, в плане игры – думаю, тренерский штаб выжал максимум.

"А все остальное сборной...": Воронин остался поражен только двумя игроками Украины на Евро-2020

Не знаю, можно ли много рыться, искать. Был психологический удар после Нидерландов (поражение 2:3 – прим.): вырвали такую ​​ничью, а в конце пропустили гол, который также коснулся меня, я проиграл борьбу.

Я даже не хочу искать эти моменты, но если брать мою игру, то я ожидал большего от себя и хотел проявить себя гораздо лучше, но, к сожалению, не получилось", – сказал Александр в комментарии YouTube-каналу Бомбардир .

Напомним, "сине-желтые" под руководством Шевченко дошли до четвертьфинала, где уступили Англии (0:4). Зинченко отыграл все 5 матчей на турнире, а в поединке со шведами в 1/8 оформил гол+пас.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля