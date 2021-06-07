"Спасибо болельщикам за поддержку, которую мы получаем каждый раз. Не помню, когда играл при таком количестве болельщиков. Слышал, что сегодня было около 20 тысяч.

Украина – Кипр – 4:0 – видео голов и обзор матча

Почему решил бить пенальти? В команде штатный пенальтист – Ярмоленко. Но я попросил у него мяч, ведь пообещал жене забить (именно Влада Седан брала комментарий у Александра – Футбол 24). И мне, и ребятам хотелось доиграть матч в равных составах. Лучше бы подготовились к Евро. Во втором тайме Кипр сел глубоко в оборону, а потому ми имели меньше возможностей.

Марлос и Ярмоленко – одни из лидеров нашей сборной. Кто, как не они, должны вести нашу команду вперед. Это великие мастера, у которых стоит многому поучиться. В том числе и мне.

Что я шептал на ухо Забарному? Подсказал ему, что когда мы переводим мяч слева направо, то чем быстрее он доставит круглого Малиновскому или Ярмоленко, тем будет лучше для нас. Если ты делаешь лишное касание, то соперник закрывает зоны, и нам приходится снова менять позиции", – резюмировал Зинченко в эфире ТК Футбол.

Украина разбила Кипр в последнем матче перед стартом на Евро-2020 – дубли, пенальти и эффектная игра в большинстве