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Зинченко рассказал об атмосфере в лагере сборной Украины после длительного перерыва

23:14 - Читати українською
Зинченко рассказал об атмосфере в лагере сборной Украины после длительного перерыва
Матвиенко, Зинченко, Малиновский / Фото УАФ

Полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко прибыл в команду Андрея Шевченко после своей свадьбы.

 

"Давно друг друга не видели. На самом деле, все с положительными эмоциями приехали в расположение сборной. Хорошая погода, хорошая атмосфера.

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После свадьбы все хорошо, чувствую себя прекрасно. В такой атмосфере и в таком коллективе всегда чувствуешь себя на позитиве, все хорошо. Жена как раз отсыпается, потому установок никаких не было. У нас же установка всегда одна – побеждать", – сказал Зинченко для Youtube-канала УАФ.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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Теги
Украина Украина Видеоновости Сборная Украины Александр Александр Зинченко Украина - Швейцария
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