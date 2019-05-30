Зинченко рассказал о своей реакции на уход Компани

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился своими эмоциями после ухода защитника Венсана Компани.

"Компани для меня – просто икона футбола. Я вообще счастливчик, что мне повезло делить с ним одну раздевалку. Постоянно старался держаться рядом с ним, использовать все его советы и подсказки.

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Очень горжусь, что в своей последней игре за Ман Сити – в финале Кубка Англии – Компани минут 5-7 разминался рядом со мной и советовал, как мне работать дальше для лучшего прогресса. Он действительно знает, как быть великим.

Перед финалом Венсан собрал в раздевалке практически всех – и команду, и персонал клуба, чтобы сообщить всем о своем уходе. И я начал буквально плакать. Честно признаюсь, я не сдержался и плакал вместе с ним.

У него большая семья, многогранная жизнь со своими заботами. Но когда закончилась тренировка и он видел, что у меня какие-то проблемы с тактикой или индивидуальными действиями, брал за руку и 40 минут работал только со мной. Попросил администратора, чтобы тот делал нам подачи, и мы оттачивали важные элементы на практике.

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Когда в последний день мы говорили об Андерлехте, и я ему говорю: "Ты же знаешь, что там играет украинец?" И он сразу: "Макаренко? Да". При этом, что я общаюсь с Жекой, не знал, что он получил травму ахилла. А Венсан: «Но у него же травма сейчас».

То есть, Компани реально в курсе всех событий. Это один из множества эпизодов, по которым можно сделать вывод о его работе", – цитирует Зинченко Обозреватель.