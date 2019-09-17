toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Зинченко рассказал, кто из игроков Манчестер Сити мог бы стать тамадой на его свадьбе

12:00 171 Читати українською
Зинченко рассказал, кто из игроков Манчестер Сити мог бы стать тамадой на его свадьбе
Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко раскрыл некоторые подробности из лагеря Манчестер Сити.

"Кого из футболистов Манчестер Сити я бы позвал к себе на свадьбу тамадой? Уокера. Он веселый парень, у него приятная энергетика и с ним очень весело. Пообщавшись с ним, начинаешь шутить и заряжаешься. К слову, он еще и очень азартный. А от душой я бы назвал Бернарду Силву – он очень классный. Все приятные добрые слова – это о нем.

"Зінченко уособлював летаргічний Ман Сіті": англійські ЗМІ та фани громлять українця за "ганебний виступ" перед Шахтарем

На кого чаще всего кричит Гвардиола? Трудно кого-то одного выделить. Если кто-то из игроков заслуживает критики, тренер непременно это покажет. Каждый понимает, когда он ошибается, когда нет", – рассказал Зинченко в эфире Трендец.

К слову, уже 18 сентября Манчестер Сити сыграет с Шахтером в первом туре Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00.

"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛ

blog_ava
"Игроки Динамо должны еще доплатить за такую игру – с голоду не умрут": агент уничтожил киевлян за провальные результаты
11:09
387
Теги
Украинцы за рубежом Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Кайл Уокер Кайл Уокер Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
23
мин
Интер
19:55
Славия Прага
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук