Зинченко рассказал, кто из игроков Манчестер Сити мог бы стать тамадой на его свадьбе

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко раскрыл некоторые подробности из лагеря Манчестер Сити.

"Кого из футболистов Манчестер Сити я бы позвал к себе на свадьбу тамадой? Уокера. Он веселый парень, у него приятная энергетика и с ним очень весело. Пообщавшись с ним, начинаешь шутить и заряжаешься. К слову, он еще и очень азартный. А от душой я бы назвал Бернарду Силву – он очень классный. Все приятные добрые слова – это о нем.

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На кого чаще всего кричит Гвардиола? Трудно кого-то одного выделить. Если кто-то из игроков заслуживает критики, тренер непременно это покажет. Каждый понимает, когда он ошибается, когда нет", – рассказал Зинченко в эфире Трендец.

К слову, уже 18 сентября Манчестер Сити сыграет с Шахтером в первом туре Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00.

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