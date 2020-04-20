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Зинченко рассказал, что коронавирус разрушил его планы насчет свадьбы

15:52 29 Читати українською
Зинченко рассказал, что коронавирус разрушил его планы насчет свадьбы
Александр Зинченко и Влада Седан / фото из соцсетей

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своей жизни во время карантина.

"У нас общий бюджет и мы вместе принимаем решение о покупках. Но, как говорится, человек – это голова, а женщина – это шея. Куда шея направит, туда голова и смотрит.

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Когда у меня свадьба? Этот вопрос с той же категории, что и "Когда начнутся тренировки в Манчестер Сити?". Сейчас все в подвешенном состоянии, никто ничего не знает. Как только будет календарь матчей, тогда мы сможем сесть и решить", – сказал Зинченко в эфире программы Великий футбол.

К слову, Александр, как и большинство футболистов мира, вынужден соблюдать требования самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Карантин застал украинца и его невесту Владу Седан в Манчестере.

Напомним, что Александр Зинченко сделал девушке предложение жениться в октябре прошлого года. Пара собиралась организовать собственную свадьбу по окончании нынешнего сезона, но теперь все планы придется корректировать.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Влада Щеглова (Седан)
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