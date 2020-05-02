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Зинченко рассекретил свое прозвище в Манчестер Сити

2 мая 23:29 44 Читати українською
Зинченко рассекретил свое прозвище в Манчестер Сити
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признался, как его называют в английском клубе.

"Будете смеяться, но меня называют Златаном. Вы же знаете Златана, какой он. Какое слово ассоциируется со Златаном? Характер! Посмотрите какой он прошел путь, какая у него фантастическая карьера, в каких клубах он играл. Без характера этого никак не добиться.

Зинченко назвал самый сложный период в своей карьере

Ну и вот я как-то назвал себя Златаном, не помню, в каком контексте. Ребята сразу же подхватили. Не помню кто – или Кайл Уокер, или Рахим Стерлинг. А может и Джон Стоунз.

К слову, был забавный эпизод летом, когда оставили бутсы в специальном помещении. Тогда как раз Анхелиньо вернулся из аренды. Зашли в это помещение кто-то из массажистов, Гвардиола и Артета. Пеп говорит Артета: "К нам пришел такой сумасшедший левый защитник сейчас. Он в таком порядке". Ну, "травят" меня. А я все слышу. Артета отвечает: "Да, Пеп, у Златана проблемы". Я не растерялся и говорю: "Микель, я просил так меня не называть, когда Пеп рядом". Всех просто "порвало". Это было так смешно", – сказал Зинченко в комментарии официальному сайту Украинской ассоциации футбола.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за Манчестер Сити 18 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол.

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Теги
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