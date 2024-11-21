Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как план на игру помог ему оказаться в позиции, с которой он нанес точный удар по воротам соперника.

Уже на старте матча с албанцами Зинченко открыл счет, с линии штрафной нанеся точный удар после атаки сборной Украины. Впоследствии Роман Яремчук удвоил преимущество, а соперник сумел отыграть лишь один мяч.

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"Почему так высоко играл? Было много пространства и не было смысла располагаться ниже. Мы хотели быть очень агрессивными с мячом и без, а также стараться создавать как можно больше моментов. А создавать моменты мы можем лишь тогда, когда мы на чужой половине поля.

Мы ожидали, что будет очень тяжелый второй тайм, потому что трибуны их гнали вперед, и мы немножко устали. Самое главное, что мы удержали результат", – сказал Зинченко в комментарии для Взбірна.

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