Александр Зинченко сыграл за Ноттингем Форест в матче первого тура Лиги Европы против Бетиса. Отчет об этом и еще 2 поединках читайте на "Футбол 24".

Лига Европы, 1-й тур основного этапа

Бетис – Ноттингем Форест – 2:2

Голы: Бакамбу, 15, Антони, 85 – Игор Жезус, 18, 23

Динамо Загреб – Фенербахче – 3:1

Голы: Бельо, 21, 51, Бакрар, 90+5 – Шимански, 25

Брага – Фейенорд – 1:0

Гол: Ф. Наварро, 79

Зинченко сразу получил кредит доверия от нового тренера Ноттингема – Ангелоса Постекоглу. Украинец в течение 7 дней дебютировал за "лесников" в Кубке лиги, затем АПЛ, а сегодня настала очередь еврокубков. Александр неизменно в стартовом составе.

Правда, начало гостевого матча против Бетиса было совсем не оптимистичным. Уже на 15-й минуте Ноттингем пропустил, и доля вины на Зинченко. Соперник разорвал фланг украинца, который не успел плотно накрыть Бакамбу.

Впрочем, Форест за 8 минут не только отыгрался, но и вышел вперед! Игорь Жезус оформил дубль, замыкая передачи Гиббса-Уайта и Дугласа Луиса с углового. На 33-й Зинченко должен был делать первый ассист в футболке "лесников". Александр качественно подал угловой с другого фланга, однако Хадсон-Одой с 2 метров умудрился попасть в штангу!

Ноттингем имел огромное преимущество, однако не добил андалусцев. Расплата пришла на 85-й минуте. К сожалению, Зинченко снова недоработал. Левый защитник Форест не рискнул прерывать прострел, а из-за спины выскочил Антони – 2:2. Изгнанник МЮ к ассисту добавил гол, украв у команды Постекоглу вполне заслуженную победу.

Фенербахче уволил Жозе Моуринью, но звездная турецкая машина пока не заводится. Доменико Тедеско ничего не выдумал в Загребе против местного Динамо. Героем встречи стал центрфорвард хорватов Дион Бельо, который оформил дубль. Бакрар в компенсированное время в третий раз поразил ворота Эдерсона, добив Фенер.

В дуэли Браги и Фейеноорда все решил один удар. Его на 79-й минуте очень прицельно нанес нападающий португальцев Фран Наварро.

