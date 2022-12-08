Игрок сборной Украины Александр Зинченко пока не может помочь Микелю Артете и его тренерскому штабу даже в спаррингах.

25-летний украинец пропустил большую часть сезона из-за травм. В конце ноября лондонцы отчитались, что Александр оправился от повреждений и снова в строю. Однако в спаррингах он не играет.

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"Канониры" 3 декабря провели товарищеский матч с Уотфордом, в котором уступили со счетом 2:4. Микель Артета сделал 11 замен, но Зинченко так и не вышел по неназванным причинам. Также украинец не попал в заявку на дуэль против Лиона в рамках выставочного турнира Dubai Super Cup.