Зинченко пропускает второй подряд матч Арсенала после восстановления от травмы
Игрок сборной Украины Александр Зинченко пока не может помочь Микелю Артете и его тренерскому штабу даже в спаррингах.
25-летний украинец пропустил большую часть сезона из-за травм. В конце ноября лондонцы отчитались, что Александр оправился от повреждений и снова в строю. Однако в спаррингах он не играет.
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"Канониры" 3 декабря провели товарищеский матч с Уотфордом, в котором уступили со счетом 2:4. Микель Артета сделал 11 замен, но Зинченко так и не вышел по неназванным причинам. Также украинец не попал в заявку на дуэль против Лиона в рамках выставочного турнира Dubai Super Cup.
Впереди у Арсенала еще два спарринга – 13 декабря против Милана в Дубае и 17-го против Ювентуса в Лондоне. Для Зинченко и Ко АПЛ возобновится 26 декабря матчем против Вест Хэма.