В среду, 17 сентября, состоялся матч 3-го раунда Кубка английской лиги между Суонси и Ноттингем Форест (3:2). Читайте подробности на "Футбол 24".

Кубок английской лиги, 3-й раунд

Суонси – Ноттингем Форест – 3:2

Голы: Берджесс, 68, 90+7, Випотник, 90+3 – Жезус, 15, 45+1

Зинченко надолго запомнит свой дебют за "лесников". Его команда уступила представителю Чемпионшипа, ведя со счетом 2:0. Причем два последних гола Ноттингем Форест пропустил уже в компенсированное ко второму тайму время.

Что сказать, Александру не повезло в том плане, что наставник Ноттингема Ангелос Постекоглу решил выпустить резервный состав – на поле за Форест вышли одновременно 8 дебютантов! Зинченко оказался одним из них.

На 88-й минуте при счете 2:1 в пользу "лесников" Зинченко решил исполнить опасный штрафной вблизи ворот Суонси, но пробил над перекладиной.

Героями этой встречи стали другие игроки – автор дубля Берджесс у хозяев и автор дубля Жезус у гостей.

Суонси впервые с 2017 года вышел в 1/8 финала Кубка лиги.

