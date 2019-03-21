Зинченко проиграл Безусу в ударах по воротам и потерял 100 долларов

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко и хавбек Гента Роман Безус посоревновались в ударах по воротам.

В программе "Трендец" Александр Зинченко и Роман Безус соревновались в ударах по воротам. Ведущий программы Дмитрий Поворознюк поставил на победу игрока из бельгийского чемпионата 100 долларов.

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Футболисты провели по 7 ударов, много раз пробили мимо ворот, но победу одержал Роман Безус, который забил 3 гола, а Александр Зинченко поразил ворота 2 раза.

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Следовательно, игрок Манчестер Сити проиграл Дмитрию Поворознюку 100 долларов.