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Зинченко проиграл Безусу в ударах по воротам и потерял 100 долларов

22:56 67 Читати українською
Зинченко проиграл Безусу в ударах по воротам и потерял 100 долларов
Роман Безус / ФФУ

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко и хавбек Гента Роман Безус посоревновались в ударах по воротам.

В программе "Трендец" Александр Зинченко и Роман Безус соревновались в ударах по воротам. Ведущий программы Дмитрий Поворознюк поставил на победу игрока из бельгийского чемпионата 100 долларов.

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Футболисты провели по 7 ударов, много раз пробили мимо ворот, но победу одержал Роман Безус, который забил 3 гола, а Александр Зинченко поразил ворота 2 раза.

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Следовательно, игрок Манчестер Сити проиграл Дмитрию Поворознюку 100 долларов.

Теги
Украина Украина Сборная Украины Видеоновости Роман Безус Роман Безус Александр Зинченко Александр Зинченко
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