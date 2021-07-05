Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко решил помочь детям. 24-летний полузащитник профинансировал приезд во Львов из Германии известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера, сообщает ТСН.

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В течение недели специалист будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями. Визит врача, который уже в тринадцатый раз приезжает в Украину, приурочили к Евро-2020.

Напомним, вчера Зинченко вместе со сборной Украины вернулся в Киев. "Сине-желтые" впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступили сборной Англии со счетом 0: 4 и прекратили участие в турнире.

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