Александр Зинченко опубликовал в Instagram фото со своими новыми бутсами и не совсем новым синяком под глазом.

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"Кто будет лучше меня в моих новых PUMA? Кайл Уокер, это точно будешь не ты", – подписал фото украинец. Именно бренд PUMA является техническим спонсором "горожан".

Напомним, синяк под глазом Александра появился после поединка Манчестер Сити и Астон Виллы (2:0). В нынешнем сезоне АПЛ Александр сыграл в 5-ти матчах.

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