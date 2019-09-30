Зинченко продемонстрировал невероятную технику обработки мяча для Youtube-канала Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко показал свою умелость в обработке мяча в одно касание.

Александр Зинченко продемонстрировал свое умение обрабатывать мяч одним касанием на шоу How's your touch на клубном Youtube-канале Манчестер Сити. Эпизод с участием украинца отдельно запостили в твиттере.

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На видео украинец должен обработать несколько сложных передач в одно касание. Зинченко в очередной раз доказал, что не зря стал игроком основного состава "горожан", не допустив ошибок при обработке мяча. Особенно эффектно Александру удалось остановить передачу пяткой.

Добавим, что Зинченко провел 7 матчей во всех турнирах в составе Манчестер Сити, а не отметившись результативными действиями.

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