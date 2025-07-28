Агентство недвижимости Keys Real Estate на своей странице в Instagram опубликовало объявление о продаже ресторана INCH в Киеве, владельцем которого является известный украинский футболист Александр Зинченко. Купить это заведение можно за 2,5 миллиона долларов.

Ресторан Зинченко в Киеве прекратил свою деятельность

Напомним, что Зинченко и его жена открыли собственный ресторан в июне 2024 года, однако уже в июле 2025 года было объявлено о его закрытии. К слову, это заведение расположено в престижном районе Киева на улице Жилянская, 59 и имеет стильный дизайнерский интерьер.

К слову, в прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча за Арсенал, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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