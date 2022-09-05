Лондонский Арсенал стал главным претендентом на победу в Лиге Европы сезона 2022/23.

Спрогнозировать итоги розыгрыша сложно, ведь нужно учитывать команды, которые вылетят в этот турнир из Лиги чемпионов. Однако специалисты FiveThirtyEight создали интерактивную таблицу на основе математической модели.

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Система считает Арсенал фаворитом на победу в Лиге Европы. Шансы команды Александра Зинченко дойти до решающего матча и выиграть – 10%. Это вдвое больше, чем у ближайшего преследователя.

А вот единственному представителю Украины в ЛЕ прочат очень сложный розыгрыш. FiveThirtyEight наиболее реальным итогом для Динамо считает третье место в группе, что будет означать вылет в 1/16 финала Лиги конференций.

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