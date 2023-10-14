"У нас боевой настрой. Все ребята хорошо настроены, мы понимаем важность этой игры. Знаем, что билеты на матч были раскуплены очень быстро, поэтому ожидаем увидеть на трибунах много украинцев.

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Что касается Северной Македонии, то, кроме первого тайма в Скопье, мы помним эту команду с чемпионата Европы. Очень сильная сборная, которая много раз это доказывала и показывала высокий уровень игры даже против топ-команд. Не будем забывать, что она оставила сборную Италии без чемпионата мира. Поэтому для противостояния с ней нужна очень хорошая подготовка. Недооценки ни в коем случае нет.

Относительно игры с Мальтой, то давайте сконцентрируемся на сто процентов на первом матче, а потом уже будем говорить о втором. Я понимаю, что нас ждут два очень серьезных и ответственных поединка, но весь фокус сейчас – на первом.

Конечно, нам будет очень не хватать Цыганкова и Ярмоленко, но сейчас здесь собралась очень хорошая команда. Тренерскому штабу есть из кого выбирать замену. Сам стадион компактный. Мы уже с ребятами разговаривали, что будет хорошая атмосфера из-за большого количества украинцев. С нетерпением ждем матча", – приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.

К слову, матч Украина – Северная Македония состоится уже сегодня, 14 октября, начало в 16:00. Сейчас обе команды имеют по 7 очков. Напомним, что в плей-офф квалификации к ЧМ-2022 именно Северная Македония выбила Италию в шаге от путевки на Мундиаль.

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