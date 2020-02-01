Зинченко признался, почему покинул Шахтер

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вспомнил свой уход из донецкого Шахтера.

"После чемпионата Европы U-17 меня и Беку Вачиберадзе хотели видеть в первой команде на сборах, это было еще при Мирче Луческу. Тогда был сильнейший состав Шахтера за всю его историю. Мы от счастья прыгали до потолка. Но не сложилось.

Зинченко назвал главную причину, которая мешает украинцам адаптироваться в иностранных чемпионатах

За три дня до отъезда мы подошли к главному тренеру команды U-17, спросили его: "В чем дело?" Он отвел нас в сторону и сказал: "Ребята, мы решили, что вы еще слишком молоды, и взяли других". Я тогда понял, что на нас реально не рассчитывают.

Я осознавал ситуацию. И понимал, что УЕФА будет на моей стороне. Мы следовали закону. Так сложилось, что моя семья переехала в другую страну. А я несовершеннолетний. И мы разорвали контракт. Но я никогда плохого слова в сторону Шахтера не сказал и не собираюсь этого делать. Я и не хотел идти из Шахтера. У меня был контракт еще на два года. И у меня нет никакой обиды. Я просто выбрал свой путь", – поделился Зинченко в интервью НВ.

Напомним, Александр начинал свою карьеру в Шахтере, однако покинул клуб летом 2014 года. Сейчас Зинченко выступает в составе Манчестер Сити, где провел 15 матчей в текущем сезоне и отметился забитым голом.

Манчестер Сити проиграл Манчестер Юнайтед, но вышел в финал Кубка лиги – Пеп удивил схемой, Зинченко не понадобился