Зинченко признался об отношениях с сексуальной украинской ведущей

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признался об отношениях с журналисткой телеканала Футбол 1/2 Владой Седан.

"В течение двух дней ребята из разных стран присылают мне фотографии и видео. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. Что касается поцелуя в эфире, я не видел ее две недели и не удержался.

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Эмерик Ляпорт сразу все сбросил в группу Манчестер Сити. Некоторые ребята из команды знали уже об этом. В сборной это также уже обсудил", – поделился Зинченко в эфире телеканала Футбол 1/2.

Напомним, после окончания матча между сборными Украины и Сербии игрок "сине-желтых" Александр Зинченко в прямом эфире поцеловал журналистку телеканала Футбол 1/2 Владу Седан.

Добавим, что ранее девушка встречалась с форвардом донецкого Шахтера Андреем Борячук.

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