"Я подписал контракт с клубом, я его уважаю. Я знал, какая позиция у меня будет в Арсенале.

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И не имеет значения, уйду я когда-то в другой клуб или завершу здесь карьеру, но я где угодно буду помогать команде и играть там, где видит меня тренер. Даже на позиции вратаря.

Честно говоря, для меня позиция не имеет значения. Я комфортно чувствую себя и в полузащите, и левым защитником. Знаю свои слабые и сильные стороны", – цитирует Зинченко The Athletic.

Напомним, в текущем сезоне Александр сыграл за Арсенал в 25-ти матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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