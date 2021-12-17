Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко не очень любит выезды на Стемфорд Бридж.

"Кого считаю конкурентом Манчестер Сити за чемпионство? Я думаю, что это Челси, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

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Кто самый сложный соперник в АПЛ, против которого приходилось играть? Челси. Это очень организованная команда. С ними очень тяжело играть", – цитирует Зинченко Vbetnews.com.

Ближайшая встреча подопечных Хосепа Гвардиолы и Томаса Тухеля запланирована на 15 января. В нынешнем сезоне АПЛ Александр успел сыграть в 5 поединках.

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